Elezioni comunali 2022, a Ponza due candidati alla carica di sindaco

Si vota anche sull'isola di Ponza, domenica 12 giugno, per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nella tornata elettorale delle amministrative 2022.

Sceglie di non ricandidarsi l'uscente Francesco Ferraiuolo e gli elettori sono chiamati a scegliere tra due soli candidati: da una parte l'ex primo cittadino Pompeo Porzio, il cui ultimo mandato era stato nel 2008, dall'altra Francesco Ambrosino che per la prima volta corre per la carica, consigliere comunale ed ex assessore d.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati:

Pompeo Porzio

- Crescere Insieme

Francesco Ambrosino

- Cambiamo il vento