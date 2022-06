Elezioni comunali e referendum, mascherina non obbligatoria ma “fortemente raccomandata”

Non più obbligatorie, ma fortemente raccomandate: cambiano le misure per l’utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini durante le operazioni di voto per il primo turno delle elezioni comunali e il referendum del 12 giugno.

In quella circostanza anche i cittadini di sette comuni pontini - Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo Santi Cosma e Damiano e Ventotene - sono infatti chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, mentre in tutti e 33 i comuni della provincia i seggi saranno aperti per i 5 referendum sulla Giustizia.

Un protocollo siglato dai ministeri dell’Interno e della Salute ha stabilito una serie di regole anti-Covid con cui si prevedeva tra le altre cose anche l’obbligatorietà dell’utilizzo da parte degli elettori della mascherina durante le operazioni di voto. Obbligatorietà che nelle ultime ore è venuta a cadere con i dispositivi di protezione individuale che saranno invece “fortemente raccomandati”.

Lo chiarisce anche la nota del Ministero dell’Interno con cui si spiega che “il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’’addendum’ al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022”. L’addendum, in considerazione del “mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso”, prevede, quindi, “l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto”.

“La decisione presa nasce sull'evidenza scientifica dell'attuale circolazione del virus che per le imminenti elezioni consente la raccomandazione delle mascherine, ma se si va a votare e se c'è un assembramento la mascherina mettiamola” ha detto in proposito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di “Buongiorno” su SkyTg24