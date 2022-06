Elezioni comunali 2022, sei sindaci eletti e un ballottaggio: l'esito del voto in provincia

Sette comuni al voto, sei sindaci eletti. Per Gaeta e Sabaudia, gli unici comuni con oltre 15mila abitanti, l'ufficialità del risultato è arrivata nel cuore della notte: per Gaeta la partita si chiude al primo turno, per Sabaudia è invece tutto rinviato al ballottaggio. Ma vediamo nel dettaglo l'esito di queste elezioni che hanno visto tornare a votare gli elettori di sette comuni (Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene) per scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale.

Le operazioni di spoglio si sono concluse presto nei comuni con meno di 15mila abitanti, per i quali il risultato è arrivato già nel pomeriggio di ieri: a Cori in particolare trionfa Mauro De Lillis, che torna a fare il sindaco al suo secondo mandato forte del 78,97% dei consensi. Ponza sarà invece guidata da Francesco Ambrosino, già consigliere comunale e assessore, che conquista il 55,23%, mentre a Ventotene si insedia Carmine Caputo, che con il 55,02% vince la sfida a quattro. A San Felice Circeo è la volta del primo sindaco donna, Monia Di Cosimo, che ottiene il 61,84% dei consensi, pari a mille voti in più dell'avversaria, mentre al comune di Santi Cosma e Damiano si conferma l'uscente Franco Taddeo, con il 56,81% delle preferenze.

La sorpresa arriva da Gaeta, dove il primo turno consegna il trionfo a Cristian Leccese, con il 64,85% dei voti, che rappresenta per la città una scelta di continuità con il primo cittadino uscente Cosmo Mitrano.

A Sabaudia invece il vantaggio di Maurizio Lucci per buona parte dello scrutinio si è rovesciato nel corso della notte portando in testa Alberto Mosca con il 30,58% dei voti. Lucci resta al 24,31%, ma nessuno dei due conquista la maggioranza necessaria e dunque la sfida tra i due è rinviata al secondo turno di voto.