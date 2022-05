Elezioni 2022: Sabaudia torna al voto dopo il terremoto politico. Cinque i candidati sindaco, tutte le liste

Sabaudia torna al voto dopo il terremoto politico e gli arresti dei mesi scorsi nell'ambito dell'inchiesta "Dune", tra cui quello della sindaca Giada Gervasi finita ai domiciliari il 21 febbraio scorso con la conseguente caduta dell’Amministrazione. Il 12 giugno gli elettori saranno di nuovo chiamati alle urne per le elezioni comunali, per scegliere il nuovo primo cittadino e i componenti del Consiglio.

E' stato completato il quadro dei candidati sindaco e delle liste che li sosterranno in questa campagna elettorale. Sono cinque gli aspiranti primo cittadino (in ordine alfabetico): Enzo Di Capua, Maurizio Lucci, Giancarlo Massimi, Paolo Mellano e Alberto Mosca. In totale sono poi 15 le liste che sono state presentate a sostegno dei cinque candidati sindaco, oltre 230 invece gli aspiranti consiglieri comunali.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Enzo Di Capua

- Lega

- Fratelli d’Italia

- Sabaudia Futura - Di Capua Sindaco

Maurizio Lucci

- Lucci Sindaco

- Coraggio Italia - Lucci Sindaco

- Obiettivo in Comune - Lucci Sindaco

Giancarlo Massimi

- Partito Democratico

- Massimi Sindaco per Sabaudia

Paolo Mellano

- Paolo Mellano Sindaco

- I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco

Alberto Mosca

- Forza Italia

- Udc

- Azione- Alberto Mosca Sindaco

- Città Nuova

- Scegli Sabaudia.