Elezioni comunali 2022 a Santi Cosma e Damiano, corsa a due per il sindaco. Tutte le liste

Domenica 12 giugno si vota anche nel comune di Santi Cosma e Damiano per le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati alle urne a cinque anni dalle scorse consultazioni per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Due i candidati primo cittadino in corsa: l’uscente Franco Taddeo che tenta la strada della conferma alla guida della città e lo sfidante Antonello Testa. Quasi 7mila abitanti, Santi Cosma e Damiano eleggerà il proprio sindaco al primo turno - non è previsto il ballottaggio -.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Franco Taddeo

- Alleanza per Santi Cosma e Damiano

Antonello Testa

- Uniti per cambiare.