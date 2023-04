Elezioni amministrative 2023, sfida a tre a Bassiano: candidati sindaco e liste

C’è Bassiano tra gli otto comuni della provincia pontina dove il 14 e 15 maggio si vota per le elezioni amministrative. Nel centro lepino che conta poco meno di 1.500 abitanti gli elettori dovranno recarsi nuovamente alle urne per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali che andranno a comporre l’Assise.

Sono tre i candidati in corsa per la fascia tricolore. Tra di loro l’uscente Domenico Guidi, sostenuto dalla lista Bassiano Futura che scende nuovamente in campo per tentare di conquistare il suo quinto mandato. Sarà difficile la sfida per gli altri due aspiranti primo cittadino che tenteranno di scalzare Guidi: Giuseppe Fonisto, consigliere di minoranza, che ha ottenuto il supporto della lista Grande Bassiano con cui si era candidato già nel 2018, e Giovanbattista Onori, il più giovane dei tre aspiranti sindaco sostenuto dalla lista Per Bassiano.

Sono invece trenta in corsa per la carica di consigliere comunale, 10 i seggi in Aula.