Elezioni 2023 a Latina, i candidati al Consiglio comunale della lista Matilde Celentano Sindaco

Si vota a Latina il 14 e 15 maggio per le elezioni comunali. Dopo la fine dell’Amministrazione guidata da Damiano Coletta a settembre dello scorso anno e 8 mesi di commissariamento, i cittadini sono di nuovo chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Uno dei due candidati alla carica di primo cittadino è Matilde Celentano, espressione della coalizione di centrodestra e sostenuta da 5 liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Dc e dalla lista Matilde Celentano Sindaco.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista civica Matilde Celentano Sindaco, in cui confluiscono anche Risorgimento di Vittorio Sgarbi e Fare Latina di Annalisa Muzio:

Vittorio Sgarbi

Gianmarco Bianchi

Licia Bigonzi

Elena Consenti

Enzo De Amicis

Maria Elena De Maio Cacciotti

Claudio Di Matteo

Nazareno Frasca

Cesare Gargani

Andrea Giuliani

Emiliano Licata

Ermanno Madonna

Alessio Martufi

Gianluca Miozzi

Alexander Montalto

Giovanni Monterubbiano

Sandra Morello

Annalisa Muzio

Giuseppina Noce detta Pina

Francesca Maria Pagano

Alessandro Porzi

Efrem Romagnoli

Clara Sambugaro

Luisa Sannino

Robert Scarica

Regina Schievano

Giovanni Scorziello dello Gianni

Vera Sciotti

Aurora Sitta

Roberto Stabellini

Rino Stefani

Ferdinando Tripodi