Elezioni amministrative 2023 a Latina, i candidati al Consiglio comunale del Pd

Si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio a Latina per le elezioni amministrative attraverso cui i cittadini possono scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

E’ una sfida a due quella che andrà subito in scena. In corsa, per la terza volta, Damiano Coletta espressione della coalizione di centrosinistra che lo sostiene con quattro liste: Lbc, Pd, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale del Partito Democratico:

Daniela Armida Fiore

Leonardo Majocchi

Paola Battista

David Bernardi

Massimo Bridda

Valeria Campagna

Francesca Alessandra Capponi

Alessandra Caputi

Lorenzo Cervi

Gianluca Ciucci

Giulia Deriu

Antonio Fagiani

Marco Fioravante (detto Fioravanti)

Teresa Gianfala (detta Loredana)

Roberto Guglielmo

Orlando Lucchetta

Tommaso Malandruccolo (detto Malandrucco)

Carlo Marra

Adriana Marucco;

Francesco Montecuollo

Marco Luigi Muzi

Marilù Nogarotto;

Carlotta Paladino

Giuseppe Palazzo

Francesco Pannone

Emilio Ranieri

Elisa Ricci

Francesca Rieti (detta Cirilli)

Simone Santino

Giuseppe Antonio Sarcoma

Luca Stoppa

Mauro Visari.

Majocchi: “Rinnovamento generazionale e di metodo”

“È una lista che racchiude storie e sensibilità diverse, plurale e giovane, che sancisce un rinnovamento non solo generazionale ma anche di metodo - ha commentato il segretario del Partito Democratico, e candidato al Consiglio Comunale, Leonardo Majocchi -. Sono state prese scelte precise, di coraggio e non di convenienza, per portare avanti l’idea di una città sostenibile, europea e progressista. I nomi della lista racchiudono storie diverse di uomini e donne con radicamento nel territorio, con esperienza amministrativa, con percorso importanti nell’associazionismo locale. Abbiamo messo in piedi una squadra con il giusto mix tra esperienza e rinnovamento e siamo molto soddisfatti”.