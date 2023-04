Elezioni amministrative 2023 a Latina, i candidati al Consiglio comunale della lista Udc-Dc

Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota a Latina per le elezioni amministrative con cui i cittadini sceglieranno il nuovo primo cittadino e i consiglieri comunali che spediranno in Aula.

I candidati a sindaco sono due, Matilde Celentano e Damiano Coletta. Sono cinque le liste che sostengono Celentano, in corsa per la coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Dc e la lista Matilde Celentano Sindaco.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista unica di Udc e Dc:

Francesco Bernardis

Paola Bernoni

Gianluca Bolognesi

Giuseppe Calise

Francesca Cannizzaro

Nicola Catani

Francesco Celso

Alessandro Ciammaruconi

Massimiliano Colazingari

Giuseppe Costantini

Antonio Costanzi

Bruno Ernesto Creo

Generoso Di Giacomo

Federica Donato

Cristiana D’Onofrio

Maurizio Galardo

Jenny Giovannelli

Barbara Martins De Faveri

Rita Maselli

Dante Massarella

Andrea Mazzoli

Francesco Saverio Nardulli

Alexandra Nichifor

Ciro Palumbo

Carlotta Pappalardo

Valeria Porcari

Enrico Quintavalle

Alberto Reggiani

Angelo Ruotolo

Valeria Siciliano

Jessica Spelda

Mariacristina Vernillo

“Tra i candidati tanti giovani e volti nuovi della politica"

Sono 32 i candidati tra giovani, volti storici di Latina, professionisti e cittadini, iscritti a due partiti Udc e Dc. “Il nostro partito si sta avviando verso un nuovo corso con un rinnovamento segnato proprio dalla mia nomina di appena un mese fa – spiega Alessandro Paletta, neo coordinatore provinciale dell’Udc –, ecco perché la lista che abbiamo presentato per queste prossime elezioni amministrative rappresenta un segnale forte e chiaro di quanta voglia ci sia, all’interno di un partito storico della nostra città, di procedere verso una nuova direzione che tenga ben presente quanto fatto fino a oggi, ma con lo sguardo fisso al futuro. La nostra lista è formata da cittadini, professionisti e giovanissimi accumunati dalla voglia di rendere grande questa città e di offrire, all’elettorato, una scelta che possa essere incisiva. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto, peraltro in pochissime settimane, ma questo per noi – continua il coordinatore provinciale dell’UDC – è soltanto l’inizio di un lungo percorso che abbiamo appena iniziato. Siamo certi che la scelta di Matilde Celentano, come candidato del centrodestra, sia una scelta vincente per una città, come la nostra, che ha bisogno di risollevarsi e di voltare pagina”.

Di rinnovamento parla Giuseppe Di Sangiuliano, coordinatore elettorale Dc Lazio. “Il nostro partito storico – afferma Di Sangiuliano – ha avviato un percorso di rilancio tanto che, per queste amministrative, abbiamo puntato soprattutto su giovanissimi che hanno voglia di riscatto come tutti noi, d’altronde, che speriamo di ridare dignità a una grande città come quella di Latina. Puntiamo sulla scelta di Matilde Celentano e siamo certi che UDC e DC, uniti, possano rappresentare un valore aggiunto per la grande coalizione di centrodestra. Un ringraziamento – conclude il coordinatore elettorale DC Lazio - va ai 32 candidati che hanno scelto di unirsi a noi e che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona”.