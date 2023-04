Elezioni comunali a Latina: solo due candidati sindaco e nove liste

Chiuse e depositate al Comune di Latina tutte le liste per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Nessuna sorpresa rispetto al quadro emerso sin dall'inizio: per la prima volta nella storia della città sarà una sfida a due, con due soli candidati alla carica di sindaco, entrambi tra l'altro medici: Matilde Celentano, alla guida di una coalizione di centrodestra; Damiano Coletta per una coalizione di centrosinistra. La prima candidata, già consigliera comunale, è espressione del partito di Fratelli d'Italia, Coletta viene invece dal movimento civico Latina Bene Comune, ha vinto le elezioni primarie e per due volte è già stato sindaco, fino alle dimissioni dei consiglieri di centrodestra che lo scorso settembre hanno portato allo scioglimento anticipato della consiliatura.

Latina arriva dunque alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale con lunghi mesi di commissariamento alle spalle. Ci arriva appunto con due soli candidati alla carica di primo cittadino e con sole nove liste che compongono le due coalizioni.

A sostegno di Matilde Celentano sono cinque le formazioni politiche: Fratelli d'Italia, Lista civica Celentano sindaco; Forza Italia; Lega; Udc-Dc.

Sono invece quattro le liste a sostegno di Damiano Coletta: Lbc, Pd, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032.

La campagna elettorale è ora ufficialmente iniziata.