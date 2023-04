Verso il voto

Elezioni 2023 a Latina, nove le liste per Celentano e Coletta: tutti i candidati al Consiglio comunale

Il 14 e 15 maggio si vota anche nel capoluogo. In corsa due soli candidati sindaco, Matilde Celentano per il centrodestra e Damiano Coletta per il centrosinistra. Chi sono invece gli aspiranti consiglieri