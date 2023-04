Elezioni 2023 a Lenola, un solo candidato a sindaco. Sfida contro il quorum per Magnafico

C’è anche Lenola tra gli otto comuni della provincia di Latina che il 14 e il 15 maggio votano per le elezioni amministrative. Un caso particolare quello del piccolo comune pontino che conta circa 4mila abitanti: è solo uno, infatti, il candidato a sindaco, l’uscente Fernando Magnafico.

Espressione del centrodestra locale dovrà vedersela solo contro il quorum. Dopo trattative, incontri e settimane di confronti, infatti, a Lenola il centrosinistra non è della partita e nessun’altro ha presentato la propria candidatura per essere il nuovo sindaco e così per l’uscente la battaglia è solo contro il quorum.

Per poter essere rieletto, infatti, il primo cittadino uscente dovrà sperare che si recerà alle urne a votare il 40% degli aventi diritto. Ecco perché allora queste saranno ancora settimane di campagna elettorale nel comune pontino per Magnafico sostenuto dalla lista “Insieme per Lenola”.