Elezioni amministrative 2023, Roccagorga torna al voto: in 4 in corsa per essere il sindaco

Torna al voto Roccagorga il 14 e il 15 maggio per le amministrative dopo la fine anzitempo della consiliatura di Nancy Piccaro. La caduta della sindaca a febbraio dopo le dimissioni di sette consiglieri ha portato a settimane di commissariamento e alle elezioni anticipate. Già nel giugno 2022, si ricorda, il Consiglio comunale era stato sciolto e nominato il commissario ma la sindaca era tornata alla guida del Comune solo per un breve periodo dopo la vittoria al Tar.

Mesi delicati e travagliati per il centro lepino i cui cittadini saranno quindi chiamati ora di nuovo alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. I candidati sono quattro (in ordine alfabetico): l’ex sindaco di Roccagorga Carla Amici con la lista civica che porta il suo nome; proprio Nancy Piccaro che eletta alle scorse amministrative del 2019 si ripresenta di nuovo davanti agli elettori con al suo fianco la lista Roccagorga Insieme; Lubiana Restaini con la lista Roccagorga Rinasce; e Francesco Scacchetti che ha il supporto della civica Roccagorga X Davvero.

Sono quasi 50 i candidati al Consiglio comunale che si contendono i 12 posti in Assise.