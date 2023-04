Elezioni amministrative 2023, cinque candidati sindaco a Terracina. Tutte le liste

Terracina torna a votare a due anni e mezzo dalle ultime consultazioni per scegliere il nuovo sindaco dopo mesi di commissariamento. L’inchiesta Free Beach che ha travolto il Comune ha avuto come effetto anche le dimissioni dell’allora sindaco Roberta Tintari e la caduta dell’Amministrazione prima della normale fine della consiliatura.

Il 14 e 15 maggio i cittadini dovranno recarsi di nuovo alle urne per eleggere il sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. Sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino (in ordine alfabetico): Fabrizio Di Sauro, Alessandro Di Tommaso, Massimiliano Cesare Fornari, Francesco Giannetti e Gabriele Subiaco.

Di seguito tutte le liste a sostegno dei cinque candidati sindaco:

Fabrizio Di Sauro

- Partito democratico

- Movimento 5 Stelle

- Terracina Rinasce

Alessandro Di Tommaso

- Alessandro Di Tommaso Sindaco

Massimiliano Cesare Fornari

- Forza & coraggio

Francesco Giannetti

- Fratelli d’Italia

- Forza Italia

- Lega

Francesco Giannetti sindaco

Gabriele Subiaco

- Europa Verde