Elezioni comunali 2021, si vota in 12 comuni della provincia: l’affluenza alle 12

In media si è recato alle urne il 16% degli aventi diritto nei 12 centri pontini dove questa mattina alle 7 sono stati aperti i seggi. La percentuale più alta a Sperlonga, la più bassa a Roccasecca dei Volsci

Si vota oggi e domani, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, per le elezioni amministrative: sono 12 i comuni della provincia di Latina dove i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale: Castelfote, Cisterna, Formia, Itri, Latina, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sperlonga.

Poco dopo le 12 sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno i dati relativi all’affluenza al voto. Nei 12 comuni ha votato in media il 16,01% degli aventi diritto.

Il comune dove si registra l’affluenza più alta è Sperlonga dove ha votato quasi il 29% degli elettori, quello dove ha votato il numero più basso degli aventi diritto, quasi il 12%, è Roccasecca dei Volsci. Tutti i comuni, ad eccezione di Itri e Sperlonga, hanno fatto registrare una flessione rispetto alla precedente tornata elettorale. Nel capoluogo ha votato circa il16% degli elettori.