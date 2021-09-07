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Politica

Elezioni comunali a Formia, le liste a sostegno di Paola Villa: tutti i candidati al Consiglio

Due liste civiche e il Movimento 5 Stelle appoggiano la corsa alla carica di sindaco dell'ex primo cittadino nelle amministrative del 3 e 4 ottobre

Redazione 07 settembre 2021 11:40
Si vota anche a Formia per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Dopo la caduta dell'amministrazione guidata da Paola Villa e il successivo commissariamento del Comune, i cittadini tornano alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del Consiglio comunale. 
Sono cinque i candidati alla carica di sindaco, tra cui anche l'ex primo cittadino Paola Villa, sostenuta da due liste civiche, Un'altra città e Io rEsisto per Formia, e dal Movimento 5 Stelle. 
Di seguito i candidati al Consiglio comunale delle tre liste:

Lista Un'altra città

ADIPIETRO CARLA
ARATARI MATILDE 
ATTARDI BIAGIO
CANFORA SABRINA
CRISCI CARLO 
DE MEO ANNA
DI NUCCI MASSIMO
FERRILLO ROSANNA
FORTE PIERPAOLO
LIBRARO RITA
LOMBARDI CHRISTIAN
MASIELLO LUIGI
MAURO PASQUALE
MONTELLA MAURIZIO
NARDELLA DANIELE
ORLANDO GIOVANNONE
PRENCE ROMELDA
RIBAUDO LUCIO
SANSIVERO MANUELA
SASSO DIEGO
SCIPIONE GIULIA
TRILLINO CARMINA
TROISI SIMONE
VALENTE ANTONIO

Lista Io rEsisto per Formia

APPICELLI ROSAMARIA
CANFORA ROBERTA
DANIELA CARDELLI 
CASTALDO ANTONIO
CASTORINA GIOVANNI
CIFALDI MAURIZIO
CIUFO FILOMENA 
CONTE TOMMASO
DI SOENA MAURIZIO
LETTIERI MATTIA
LONDRINO ALESSIA
LORENZO MONIZZI
MICHELE VAUDO
MONTENORA LUIGIA
SARTORI BARBARA
SERINI VERONICA
SONIA PELLECCHIA 
TREGLIA PIERFRANCESCO 
VALERIO LUCIA

Movimento 5 Stelle

ANTONIO ROMANO
LUIGI DI RUSSO
FRANCESCO  FURLAN
STEFANO VELLUCCI
MARCO SARANIERO
DALILA LOMBARDI
ROBERTO  BERTUCCI
VALENTINA GRIFO’
GIUSEPPE   LETTIERI
FEDERICA  CALIENDO
LUCIANO  MOLLO
DANIELA  ALBORINO
FABIO BICLUNGO
GIANFRANCO  QUARANTANI
IMMACOLATA TREGLIA
GIORGIO LIBERACE
FILOMENA  CAPUANO
ANTONINO COZZONE
MARIA  CARRIERO
SIMONE AVICO
GIUSEPPE ROSARIO  DI CHIAPPARI

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