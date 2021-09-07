Elezioni comunali a Formia, le liste a sostegno di Paola Villa: tutti i candidati al Consiglio
Due liste civiche e il Movimento 5 Stelle appoggiano la corsa alla carica di sindaco dell'ex primo cittadino nelle amministrative del 3 e 4 ottobre
Lista Un'altra città
ARATARI MATILDE
ATTARDI BIAGIO
CANFORA SABRINA
CRISCI CARLO
DE MEO ANNA
DI NUCCI MASSIMO
FERRILLO ROSANNA
FORTE PIERPAOLO
LIBRARO RITA
LOMBARDI CHRISTIAN
MASIELLO LUIGI
MAURO PASQUALE
MONTELLA MAURIZIO
NARDELLA DANIELE
ORLANDO GIOVANNONE
PRENCE ROMELDA
Lista Io rEsisto per Formia
APPICELLI ROSAMARIA
CANFORA ROBERTA
DANIELA CARDELLI
CASTALDO ANTONIO
CASTORINA GIOVANNI
CIFALDI MAURIZIO
CIUFO FILOMENA
CONTE TOMMASO
DI SOENA MAURIZIO
LETTIERI MATTIA
LONDRINO ALESSIA
LORENZO MONIZZI
MICHELE VAUDO
MONTENORA LUIGIA
SARTORI BARBARA
SERINI VERONICA
SONIA PELLECCHIA
TREGLIA PIERFRANCESCO
VALERIO LUCIA
Movimento 5 Stelle
ANTONIO ROMANO
LUIGI DI RUSSO
FRANCESCO FURLAN
STEFANO VELLUCCI
MARCO SARANIERO
DALILA LOMBARDI
ROBERTO BERTUCCI
VALENTINA GRIFO’
GIUSEPPE LETTIERI
FEDERICA CALIENDO
LUCIANO MOLLO
DANIELA ALBORINO
FABIO BICLUNGO
GIANFRANCO QUARANTANI
IMMACOLATA TREGLIA
GIORGIO LIBERACE
FILOMENA CAPUANO
ANTONINO COZZONE
MARIA CARRIERO
SIMONE AVICO
GIUSEPPE ROSARIO DI CHIAPPARI