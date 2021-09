Elezioni 2021 a Formia, le liste a sostegno di Amato La Mura: tutti i candidati al Consiglio

Il 3 e 4 ottobre si vota anche a Formia per le elezioni comunali. Dopo la caduta dell’Amministrazione Villa ed il commissariamento dell’Ente, i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati alla carica di primo cittadino, tra cui anche Amato La Mura, candidato già nella scorsa tornata elettorale. Sono 4 le liste che lo sostengono: Resurgo, Guardare Oltre, Prima Formia e Formiamo il futuro.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Resurgo

Maurizio Tallerini

Erasmo Picano

Pompea Delle Donne

Jessica Iannone

Maria Rosaria Altieri

Ornella Franzoni

Federica Lupo

Sara Guida

Stefania Palumbo

Concetta Filogamo

Vincenza Menale

Stefano Valerio

Cardillo Gianni

Antonio Villano

Erasmo Forcina

Monica Tuccini

Alessandro Verrillo

Rosa Pentangelo

Giovanna Di Nucci

Andrea Sordellini

Antonio Tibaldi

Francesco Ferrò

Roberto Mazzotta

Maddalena Giordano

Guardare Oltre

Immacolata Arnone

Paolo Basile

Rossana Berna

Giuliana Candeloro

Antonio Capobianco

Davide Capodiferro

Vincenzo Carrella

Gabriella Catania

Elisabetta Cuomo

Mauro D’Aniello Tirelli

Adriano De Meo

Roberto De Santis

Pasquale Di Gabriele detto Gabriele

Giuseppe Di Nitto

Maria Gabriella Evangelista

Gaetano Farano

Salvatore Marciano

Raffaele Mazzucchiello

Leonarda Giuseppina Mazzucco

Stefania Nocella

Sonia Parasmo

Valentino Rossetti

Stefano Russo

Piero Simione

Prima Formia

Valentina Amicucci

Paola Angioni

Alessandro Bove

Maurizio Carlino

Ramona Carta

Daniele D’Ambrosio

Alberto D’Angiò

Martina Di Fraia

Antonio Di Rocco

Civita Di Russo detta Tina

Francesco Mallozzi

Paolo Martino

Sonia Martucci

Martina Matano

Caterina Merenna

Samuel Orlando

Antonio Maria Orsini detto Antonio

Vittorio Pecorino

Giuseppina Porceddu

Nicola Riccardelli

Chiara Romanelli

Paolo Saccone

Gelsomina Sellari detta Mina

Luciano Simione detto Simeone

Formiamo il futuro

Benedetto Assaiante

Carmela Bondanese

Anna Casilli

Patrizia Celentano

Pasquale Conte

Diana De Meo

Emanuela De Meo

Luca Di Giglio

Loredana Di Maio

Francesco Di Nitto

Giuseppe Di Russo detto Pino D’Amato

Andrea Fico

Vincenzo Forte

Angela Gagliardi

Eugenio Minchella

Iolanda Petracchini

Francesco Purificato

Rosaria Purificato

Nicola Santoro

Annarita Sorrentino

Pasquale Massimo Treglia

Giovanni Verrillo

Stefano Villani

Pietro Zerri