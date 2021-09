‘Come sarà Latina’, incontro con gli architetti Tetro e Marchetti lunedì 27 al Circolo cittadino

Come cambiare una città e renderla a misura d’uomo. L'appuntamento elettorale di Fare Latina, con la candidata sindaco Annalisa Muzio, è in programma domani lunedì 27 alle 18 al Circolo cittadino.

‘Come sarà Latina’ è il titolo dell'incontro, che avrà come relatori gli architetti Omero Marchetti e Francesco Tetro, dopo l’introduzione di Domenico Cinelli, candidato consigliere di Fare Latina, e l’apertura dei lavori di Annalisa Muzio. Si affronterà il tema della visione futura di una città che ha il mare ma non il porto, ha un cuore che è il centro ma non si connette bene con gli organi periferici, seppure ricchi di storia, come i borghi di fondazione. Mare e canali di fondazione rappresentano l’acqua, fonte primaria di vita, e Latina è una città delle acque, che però non ha mai valorizzato a livello turistico né litorale, né il fascino dei canali, né la suggestione dei laghi costieri.

I due architetti affronteranno il tema delle nuove direttrici che potrebbero dare una nuova impronta alla città fino ad arrivare alla redazione di un nuovo piano regolatore generale.