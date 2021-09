Elezioni comunali 2021 a Latina, Cozzolino (Pd) annuncia: “Non mi candido”

Il Pd di Latina perde un altro pezzo importante in vista delle elezioni amministrative di ottobre. A 24 ore dalla presentazione delle liste (previste per oggi 3 e domani 4 settembre), Alessandro Cozzolino ha annunciato che non si candiderà alle comunali di quest’anno.

Ex capogruppo in Consiglio comunale a Latina è stato eletto segretario comunale del Partito Democratico nel 2017 e ora è membro della segreteria del Pd Lazio. Una perdita importante in vista delle prossime consultazioni per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale per il Pd che comunque potrà contare sul suo sostegno in questa campagna elettorale che porterà al voto del 3 e del 4 ottobre.

A spingere le motivazioni di questa scelta comunicata quando ormai mancava pochissimo alla presentazione delle liste è stato lo stesso Cozzolino attraverso un post su Facebook. “Ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni comunali di Latina - scrive -. L’amministrazione richiede un impegno costante che non conosce orari ma io in questo momento non avrei modo di onorarlo al meglio, finendo per trascurare la città o la famiglia.

Oggi la mia priorità è proprio la famiglia e le mie due bambine, Anna di 2 anni e Vittoria di 2 mesi. Rimango a disposizione del Partito Democratico e farò il possibile per dare una mano in questa difficile campagna elettorale”.