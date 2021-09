Elezioni amministrative a Latina, occupazione abusiva degli spazi per i manifesti: la segnalazione del M5S

Il Movimento: "Assistiamo basiti alla sistematica occupazione degli spazi altrui". I cartelloni di Coletta coprono in parte quelli del candidato Gianluca Bono

Il Movimento 5 Stelle di Latina interviene sul fenomeno dell'occupazione degli spazi pubblici elettorali e chiama in causa il candidato sindaco Damiano Coletta e il gruppo che si occupa del suo attacchinaggio.

"Come ogni campagna elettorale, anche questa volta, assistiamo basiti alla sistematica occupazione degli spazi elettorali altrui - spiega il Movimento in una nota - L'illegittimo tentativo di ottenere maggiore visibilità ha, incredibile ma vero, contagiato anche i cantori del bene comune che, evidentemente, si sono dimenticati di indottrinare a dovere i propri "attacchini" secondo i principi e le norme elettorali stabilite dal prefetto. Eppure - si legge ancora nella nota inviata alla stampa con tanto di foto - chi si erge a paladino della legalità dovrebbe saper far rispettare, anche ai soggetti incaricati dell'affissione dei propri manifesti elettorali, le regole basilari sulla relativa propaganda. Auspichiamo, di trovarci solo dinanzi ad un caso, speriamo isolato, di eccesso di protagonismo".

"Eppure - prosegue il M5S - gli spazi sono ben delimitati e numerati e non c'è margine d'errore. Perché dunque invadere lo spazio altrui oscurando e danneggiando, sotto il profilo della comunicazione, Gianluca Bono, il candidato sindaco M5S di Latina? Cosa possono mai intendere i cittadini, gli elettori, da questi metodi che ricordano tanto "quelli di prima" tanto biasimati? Gentile candidato sindaco Damiano Coletta non crede sia opportuno intervenire su i suoi "attacchini" al fine di far cessare questo tipo "di fallo tecnico" e ristabilire, quindi, le regole del gioco e del fair play a Lei tanto cari?".