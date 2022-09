Elezioni a Latina, risultati ancora ufficiosi: festeggia Damiano Coletta

E' andato avanti tutta la notte e prosegue ancora questa mattina, 5 settembre, lo spoglio dei voti nelle 22 sezioni elettorali di Latina in cui il voto del primo turno è stato annullato da una sentenza del Tar e ieri gli elettori sono stati chiamati a scegliere, di nuovo, il sindaco e i componenti del consiglio comunale. Nelle sezioni numero 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110, gli aventi diritto erano 19.764, ma hanno votato solo 9.984 elettori, pari al 50,52% degli aventi diritto (qui tutti i dati sull'affluenza).

La tensione è altissima per gli errori e le irregolarità emerse dal riconteggio delle schede delle elezioni del 3 e 4 ottobre scorsi. Proprio per questa ragione probabilmente lo scrutinio è stato lentissimo e nelle prime ore di lunedì sono stati ufficializzati solo i risultati di quattro sezioni su 22, in cui appare netto il vantaggio del candidato sindaco di destra Vincenzo Zaccheo rispetto a Damiano Coletta.

I rappresentanti di lista delle due coalizioni hanno però già consegnato tutti i dati e il risultato finale è tutt'altro che scontato. In base ai dati ufficiosi Zaccheo è in vantaggio ma non abbastanza da superare il 50%: si ferma infatti al 49,79%, Coletta invece al 35,82%. Un esito molto simile a quello del primo turno che, in base ai primi calcoli sempre ufficiosi, consegnerebbe la vittoria a Damiano Coletta, uscito vincente dal ballottaggio dello scorso ottobre.. Nel suo quartier generale, il point elettorale in centro, si festeggia. "E' stata una nottata pesante e dura - ha commentato Coletta - L'attimo ufficiale in cui ci siamo resi conto di avercela fatta lo abbiamo vissuto insieme. Prendiamoci qualche minuto di riposo, poi faremo una riflessione. Ma abbiamo battuto per la terza volta la destra".