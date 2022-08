Elezioni, Zaccheo guarda ai giovani: l’Università e l’alta formazione specialistica nel programma

“L’Università, l’alta formazione specialistica e di eccellenza sono al centro del nostro programma per il rilancio della città di Latina”: così Vincenzo Zaccheo che ha intenzione, con una serie di iniziative specifiche, di dare nuovo impulso alla sinergia tra Università e Comune di Latina se sarà eletto primo cittadino.

Il candidato sindaco del centrodestra in questa campagna elettorale in vista del voto per le elezioni comunali del 4 settembre nelle 22 sezioni si rivolge ai giovani.

“In questi giorni - ha detto Zaccheo - ho avuto modo di incontrare e dialogare con chi sta dando lustro alla nostra città con il suo lavoro scientifico e il suo insegnamento nelle Università americane. Un confronto da cui è emersa l’idea di istituire, finanziate in parte dal Comune di Latina, una serie di borse di studio di specializzazione per gli studenti più meritevoli che usciranno dalla facoltà di Medicina di Latina. Un discorso che poi in futuro potrà essere allargato anche a studenti di altre facoltà della nostra Università. Dunque, una volta alla guida della città di Latina, il Comune avrà nuovo impulso nel sostenere l’Università nella nostra città, garantendo agli studenti pontini e a chi sceglierà di frequentare le facoltà della nostra città anche la possibilità di un percorso di arricchimento del proprio bagaglio culturale negli Stati Uniti e nelle migliori università estere e italiane.

Un impegno -ha aggiunto il candidato sindaco - che voglio prendere con i nostri giovani studenti perché la nostra città ha bisogno di non disperdere le sue energie migliori. Chi ha Latina nel cuore come noi, anzi deve fare di tutto perché le intelligenze e i talenti della nostra città, una volta completato il proprio percorso di studio, abbiamo la possibilità di offrire il proprio contributo alla crescita economica e sociale della nostra comunità e della nostra terra. Ricordo quanto fatto per l’Università dall’amministrazione Finestra e poi dalla mia nei primi anni 2000. Un percorso, apprezzato anche dai vertici stessi della Sapienza in sede di audizione parlamentare, che ci ha portato ad avere nella nostra città facoltà prestigiose e che con il ritorno del Centrodestra alla guida della città avrà un nuovo e potente impulso” ha poi concluso Zaccheo.