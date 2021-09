Elezioni 2021, “Latina, città dei diritti”: l’evento con il parlamentare Alessandro Zan

“Latina, città dei diritti”: questo il titolo dell’evento organizzato dalla candidata al Consiglio comunale della città capoluogo Anna Claudia Petrillo e che vedrà protagonista, tra gli altri, il parlamentare del Partito Democratico e attivista Lgbt Alessandro Zan.

“Voglio spendermi per una politica che sia ‘di prossimità’, per una società sempre più inclusiva, che sia di tutte e di tutti” ha detto Petrillo presentando l’incontro di mercoledì 22 settembre alle 18.30 presso il ristorante il Patio in via Tito Speri 10 a Latina.

“La lotta all’omotrasfobia, la misoginia, l’abilismo (la discriminazione nei confronti delle persone diversamente abili) – temi, oggi, di eccezionale attualità – saranno al centro del dibattito: nel corso dell’incontro interverranno Valentina Cuppi (presidente del Partito Democratico), Alessandro Zan (parlamentare) e Lorenzo Donnoli (portavoce nazionale 6000sardine), Patrizia Ciccarelli (Assessora alle Politiche Sociali) e Damiano Coletta (sindaco). Alessandro Zan, in particolare, presenterà durante l’evento il suo libro ‘Senza Paura - La Nostra Battaglia Contro l’Odio’.

Per me - ha spiegato l’attivista e la candidata al Consiglio comunale di Latina - campagna elettorale significa mettere al centro i temi. E voglio farlo con le persone con cui ho condiviso lotte, percorsi di vita e visione del mondo. È fondamentale però che alla riflessione prendano parte anche le cittadine e i cittadini che ogni giorno si confrontano con questi argomenti e che ogni giorno - in modo diverso, ognuno con le proprie specificità - vivono queste tematiche sulla propria pelle”.