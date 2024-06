Elezioni europee 2024, l’affluenza al primo giorno: in quanti hanno votato in provincia

Aperti alle 15 sono stati chiusi alle 23 di oggi, 8 giugno, i seggi per le elezioni europee. Una prima giornata di voto straordinariamente di sabato - non era mai accaduto prima -. I quasi 460mila elettori della provincia vengono chiamati alle urne per scegliere i membri del prossimo Parlamento europeo.

Dopo la chiusura delle 23 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi all’affluenza al voto. Nella provincia di Latina si è recato alle urne l’11,61% degli aventi diritto. Si tratta del più basso dato su scala regionale: nel Lazio l’affluenza media è stata intorno al 14%, così come in tutto il Paese. Il comune con l’affluenza più alta è quello di Monte San Biagio dove supera il 28%; sull’isola di Ponza, che fa registrare il dato più basso, non ha votato neanche il 5% degli elettori. A Latina città hanno deciso di votare oggi poco più dell’11% degli aventi diritto.

Come si può vedere dalla tabella in basso ad alzare la media del dato su scala provinciale sono stati i sei comuni dove ci sono anche le elezioni amministrative (Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia), in molti altri casi l’affluenza non ha raggiunto neanche il 10%. Un dato decisamente basso, ma che non può essere confrontato con quello delle passate tornate; per la prima volta infatti si è votato di sabato pomeriggio. Solo al termine della due giorni di voto si potrà fare un'analisi più completa e vedere quanto ha pesato l'astensionismo su queste elezioni.

Di seguito tutti i dati (fonte Prefettura di Latina):