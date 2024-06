Elezioni europee 2024, l’affluenza alle 12 in provincia: i dati di tutti i comuni

Secondo giorno di voto oggi, domenica 9 giugno, per le elezioni europee. I seggi nelle 513 sezioni della provincia di Latina sono stati riaperti alle 7 per consentire ai quasi 460mila elettori di recarsi alle urne per scegliere i membri del prossimo Parlamento europeo.

Alle 12 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati della prima rilevazione dell’affluenza anche nel territorio pontino. Un’affluenza che si conferma bassa, la più bassa del Lazio e al di sotto della media nazionale. In provincia di Latina ha votato infatti poco più del 21% degli aventi diritto. I dati più alti arrivano sempre dai centri dove i seggi sono aperti anche per le amministrative, mentre in diversi comuni, alcuni anche di grandi dimensione come Aprilia e Terracina, il dato non arriva neanche al 20%. A Latina città si è espresso fino a ora il 21,81% degli elettori.

Il dato nazionale si aggira intorno al 25%, quello regionale è sul 23%.

Di seguito tutti i dati della provincia di Latina (fonte Prefettura di Latina):