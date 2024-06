Elezioni europee 2024, l’affluenza alle 19 in provincia: i dati di tutti i comuni

Resta bassa l’affluenza nella provincia di Latina: è l’immagine che restituisce, al momento, questa tornata delle elezioni europee nella provincia di Latina. I seggi nelle 513 sezioni nel territorio pontino sono stati riaperti alle 7 di oggi, domenica 9 giugno, per consentire ai quasi 460mila elettori di recarsi alle urne per eleggere i membri del prossimo Parlamento europeo.

Alle 19 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati della seconda rilevazione dell’affluenza anche nel territorio pontino. In provincia di Latina ha votato meno del 36% degli aventi diritto. I dati più alti arrivano sempre dai centri dove i seggi sono aperti anche per le amministrative; in tanti altri comuni pontini, anche grandi, la percentuale ha di poco superato il 30%, o come a Sezze addirittura al di sotto, con meno di un elettore su tre che si è recato alle urne. A Latina città si è espresso fino a ora il 36,58% degli elettori.

Il dato nazionale sfiora il 41%, quello regionale è poco meno del 38%.

Di seguito tutti i dati della provincia di Latina (fonte Prefettura di Latina):