Elezioni europee 2024, urne disertate in provincia. Affluenza sotto il 45%: tutti i dati

Chiusi i seggi alle 23 di oggi, domenica 9 giugno, sono terminate le operazioni di voto per le elezioni europee. Il primo dato che viene analizzato in attesa dei risultati che si avranno fra qualche ora, è quello dell’affluenza, che nel territorio pontino non arriva neanche al 50%.

Nella provincia di Latina i cittadini disertano le urne: è bassissima infatti la partecipazione fra gli elettori pontini chiamati al voto per scegliere i membri del prossimo Parlamento europeo. Un dato importante che chiaramente mette in evidenza una forte disaffezione e restituisce un astensionismo su cui andrà fatta più di una riflessione.

Facendo parlare i numeri diffusi dal Ministero dell’Interno, e definitivi solo oltre due ore dopo la chiusura dei seggi sul sito Eligendo, nella provincia di Latina ha votato il 44,69% degli aventi diritto. Un dato che si conferma il più basso in tutto il Lazio, e unico insieme a quello della Capitale sotto al 50%. Cinque anni fa l’affluenza era stata del 52,52% con quasi 8 punti percentuali in meno oggi.

Le percentuali più alte arrivano, e ora possiamo confermarlo, dai comuni del territorio dove si è votato anche per le amministrative, mentre alcuni centri nel resto del territorio hanno appena sfiorato il 40%, o sono di poco superiori. Emblematico il caso di Sezze dove l’affluenza è stata del 37,83%; a Latina città invece si è espresso il 44,73% degli elettori.

Il dato nazionale, non ancora definitivo, è del 49,6%, quello regionale è poco meno del 46,6%%.

Di seguito tutti i dati della provincia di Latina (fonte Prefettura di Latina):