Elezioni europee 2024, bagno di folla per Arianna Meloni a Latina

“Siete la nostra forza”: queste le parole di Arianna Meloni ai tanti militanti di Fratelli d'Italia che ieri hanno riempito la sala del 24mila Baci a Latina. La sorella della presidente del Consiglio, responsabile nazionale del dipartimento adesioni e della segreteria politica di FdI è arrivata nel capoluogo pontino per la chiusura della campagna elettorale in vista delle europee dell’8 e del 9 giugno e per sostenere la candidatura di Nicola Procaccini.

“Quando io e Giorgia abbiamo iniziato tanti anni fa avevamo solo la voglia di cambiare e mai avremmo pensato che quel percorso iniziato tanti anni fa sarebbe arrivato alla giornata in cui lei ha giurato e ha iniziato a governare l’Italia - ha detto Arianna Meloni dal palco -. Nel nostro partito c’è una foltissima classe dirigente fatta di amministratori ma anche di tanti militanti, perché non serve ricoprire ruoli pubblici per fare politica. Io mi vanto di questo. Ma il percorso non è finito.; abbiamo cambiato il modo di fare politica in Italia, adesso abbiamo l’opportunità di farlo anche in Europa”.

Soddisfatto dell’evento il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini. “Riunire migliaia di persone per una kermesse politica è un evento che non si verificava da anni, soprattutto in provincia - ha detto -. Ci dicono che la campagna elettorale ora si fa online, che è impossibile riempire le piazze, che c’è disaffezione. Quanto accaduto ieri dimostra invece che le persone vogliono interessarsi delle sorti della propria nazione. Fino ad oggi mancava evidentemente un interlocutore che sapesse intercettare le loro istanze e che oggi gli italiani ritrovano in Giorgia Meloni. Mi piace poi evidenziare la presenza, non solo ieri ma nel corso delle ultime settimane, di tanti rappresentanti della società civile che pur non iscritti a Fratelli d’Italia guardano con favore al partito, abbracciando un progetto evidentemente solido che esprime fiducia.

Ieri - ha detto ancora Calandrini - abbiamo anche dato il giusto tributo a un figlio della nostra terra, Nicola Procaccini, che negli ultimi 5 anni ha dimostrato di saper difendere con coraggio e determinazione le istanze italiane a Bruxelles. Capacità che gli sono riconosciute anche dal partito nazionale che, infatti, non solo gli ha permesso di rappresentarlo nei massimi eventi nazionali e nelle più importanti trasmissioni televisive ma lo ha onorato della presenza, ieri a Latina, della responsabile della segreteria politica Arianna Meloni. Ora – conclude il senatore di Fratelli d’Italia – ci aspetta l’ultimo miglio, quello più difficile. In questi ultimi giorni dobbiamo divulgare ancor di più i risultati raggiunti in Italia dal Governo Meloni, trasmettere la sua concretezza e quindi la possibilità, reale, di portare questa concretezza in Europa. Per avere finalmente un’Unione Europea che si occupi di poche materie, sostanziali, e lasci agli stati nazionali la possibilità di autodeterminarsi per il resto. Oggi questo risultato non è più un’utopia ma serve l’impegno di tutti, anche semplicemente andando a votare per Giorgia Meloni e Nicola Procaccini sabato e domenica prossimi”.

“Ringrazio chi sta lottando con me per cambiare le sorti dell’Europa. La storia ci sta dando una grande occasione. Non sprechiamola” ha commentato Procaccini dopo l'evento di Latina. “La presenza di Arianna Meloni a Latina testimonia il grande attaccamento al nostro territorio e ai suoi cittadini - ha detto poi Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI -. Siamo uniti e coesi in questo rush finale che ci porterà al voto sabato e domenica per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Occorre contribuire a far sì che l’amico Procaccini possa essere eletto a prescindere, solo con i voti della provincia di Latina, che sommati a quelli degli altri territori lo faranno diventare il più votato dopo la nostra leader Giorgia. I nostri voti saranno determinanti anche per l’elezione dell’amica Antonella Sberna, che sicuramente siederà sui banchi dell’Europarlamento di Bruxelles”.