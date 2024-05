Elezioni europee 2024: quali sono i candidati della provincia di Latina

Manca poco più di un mese al voto per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno e si è conclusa ieri la perenzione delle liste dei candidati per tutte le circoscrizioni del Paese.

E sono diversi anche i pontini in corsa per un posto al Parlamento europeo. Per Fratelli d’Italia è in corsa Nicola Procaccini, ex sindaco di Terracina ed eurodeputato uscente e uno dei collaboratori più stretti della premier e leader del partito Giorgia Meloni. Dopo questi primi cinque anni a Bruxelles si ricandida anche l’ex primo cittadino di Fondi Salvatore De Meo, in corsa nella lista di Forza Italia. Ha invece rinunciato alla candidatura per Lega a pochi giorni dalla presentazione delle liste Matteo Adinolfi; al su posto dalla provincia pontina sono in corsa la deputata di Latina Giovanna Miele e il consigliere comunale di Fondi Franco Cardinale.

Ha ufficializzato poi la sua sua candidatura nelle scorse settimane il sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha così raccolto la sfida del leader di Italia Viva Matteo Renzi e sarà in corsa con la lista chiama “Stati Uniti d’Europa”. Per il Movimento 5 Stelle è scesa in campo invece Federica Lauretti, nata a Ferrara ma “adottata” da Latina e candidata alle comunali del 2021 e alle politiche del 2022; nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra, infine, ci sono Paola Bernasconi, già candidata alle elezioni regionali del febbraio 2023, e Sergio Ulgiati, originario di Latina e attualmente presidente del Comitato Etico e Scientifico di Europa Verde.