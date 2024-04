Elezioni europee 2024: si candida Gerardo Stefanelli

Gerardo Stefanelli si candida alle elezioni europee nella lista di Italia Viva. Ad ufficializzare la sua corsa per un posto al Parlamento europeo è stato lo stesso presidente della Provincia di Latina e sindaco di Minturno attraverso anche un post su Facebook.

“Ho deciso di intraprendere un nuovo cammino. Ho accettato la sfida, che mi ha proposto Matteo Renzi, di candidarmi alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi” scrive Stefanelli. “Per il grande rispetto che nutro nei confronti dei miei ruoli istituzionali, ringrazio in anticipo la vice-sindaco di Minturno e il vice-presidente della Provincia che nelle prossime settimane porteranno avanti il lavoro impostato insieme negli ultimi anni: abbiamo un cronoprogramma fitto di obiettivi che non possiamo rallentare”.

Eletto sindaco di Minturno alle elezioni comunali dell’ottobre 2021 e presidente della Provincia nel dicembre dello stesso anno, Stefanelli affida sempre ai social la spiegazione dei motivi che lo hanno spinto a candidarsi alle europee di giugno. “Nel momento di minor fiducia nell’Europa ho deciso di candidarmi perché credo invece che sia proprio l’Europa la nostra casa, quella dei nostri giovani, quella in cui difendere la nostra cultura democratica e i valori fondanti della nostra società. Sono fermamente convinto che l’Europa sia il luogo delle opportunità e la risposta alle tante sfide poste dal nuovo disordine mondiale. In questi anni insieme a tanti amici abbiamo dimostrato il coraggio di sognare e la capacità di realizzare cambiamenti concreti che hanno portato benefici alle nostre comunità".

"Adesso è il tempo di accettare con il consueto coraggio una nuova sfida, di rimetterci in cammino verso un traguardo comune e di dare una mano a costruire gli Stati Uniti d’Europa! Io ci credo e per questo mi metto in cammino”, ha poi concluso Stefanelli.