Europee 2024: a Latina il rilascio della carte di identità elettronica sabato 8 e domenica 9 giugno

Fine settimana di voto. Sabato 8, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, i seggi sonno aperti a Latina per le elezioni europee. Negli stessi giorni l'ufficio Carte di Identità di via Ezio ha predisposto un’apertura straordinaria per il rilascio di carte identità elettroniche esclusivamente in favore degli elettori residenti nel Comune di Latina sprovvisti di qualunque documento di identità e quindi impossibilitati ad esercitare il diritto di voto.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

- sabato 8 giugno dalle 9 alle 23;

- domenica 09 giugno dalle 7 alle 23.

Come precisano dal Comune, però, non sarà effettuato il rilascio di carte di identità elettroniche in favore di minorenni e stranieri non ammessi all'esercizio del voto e non saranno erogati altri servizi anagrafici e di stato civile . In caso di smarrimento della carta di identità, per il rilascio, dovrà essere esibita la denuncia all’Autorità competente.

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori devono presentarsi al seggio nelle cui liste risultano iscritti, ed esibire:

1. tessera elettorale su cui siano ancora disponibili spazi di vidimazione (qui le informazioni per il rilancio e il rinnovo della tessera elettorale);

2. un documento di identità o di riconoscimento, per permettere l'identificazione, anche se scaduto. purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l'identificazione deII'eIettore (come ad esempio: ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica; passaporto e patente; libretto di pensione e porto d'armi; tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’ amministrazione dello Stato; tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o daII'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare).