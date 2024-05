Elezioni europee, Ignazio Marino arriva a Latina: il programma dell’ex sindaco di Roma in 4 punti

Candidato alle elezioni europee nella circoscrizione dell’Italia Centrale, che interessa il Lazio e quindi anche la provincia pontina, Ignazio Marino arriva a Latina per presentare la propria candidatura. Capolista di Alleanza Verdi e Sinistra sarà a Latina sabato 25 maggio per un incontro al parco San Marco accompagnato dagli altri due candidati, espressione del territorio pontino, Paola Bernasconi e Sergio Ulgiati, e dal deputato Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Ho scelto di candidarmi per le elezioni europee 2024 perché nei prossimi 5 anni ci aspettano delle sfide importantissime e sono convinto che l'Europa possa essere determinante per vincerle”, ha detto il chirurgo di fama internazionale, che è stato anche senatore e sindaco di Roma.

“Curiamo l'Europa” è infatti il motto della campagna elettorale di Ignazio Marino che si fonda su alcuni punti fondamentali. Innanzitutto i cambiamenti climatici, con la necessità per l'Europa di essere un punto di riferimento per il resto del mondo; poi l’immigrazione considerato che “l'Italia, come la Grecia e la Spagna non possono accettare la condizione attuale degli accordi di Dublino per cui l'accoglienza debba essere fatta nei territori d’arrivo”. E ancora “la guerra, che può essere fermata senza l'invio di altre armi, con la forza della diplomazia e una voce forte e unica da parte dell’Europa” e la sanità pubblica che “è il patrimonio più prezioso di tanti Paesi dell’Europa e va salvaguardata e potenziata come promesso durante la pandemia”.