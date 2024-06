Elezioni europee 2024, Italia Viva di Sabaudia al fianco di Gerardo Stefanelli

Il comitato di Italia Viva di Sabaudia è sceso in campo nell’ultimo mese di campagna elettorale in vista delle europee di questo fine settimana a sostegno della candidatura di Gerardo Stefanelli e della lista Stati Uniti d’Europa.

“Stefanelli, da presidente della Provincia di Latina, ha già ampiamente dimostrato di saper sfruttare la rilevanza che può avere l’Europa a partire dalla ampia disponibilità di fondi per lo sviluppo e distribuendo nella provincia oltre 100 milioni di euro di fondi del Pnrr”, ha detto il coordinatore del comitato Italia Viva Sabaudia, Marco Mincarelli che, a testimonianza di questo, sottolinea come anche nella città delle dune l’amministrazione provinciale abbia stanziato numerosi fondi per interventi di messa in sicurezza e ampliamento di strutture scolastiche così come, proprio di recente, per la pulizia dei canali di bonifica e tanti altri.

“È evidente che l’Europa, già oggi, non è più il concetto astratto di qualche decennio fa. L’Europa recita un ruolo tangibile che influenza quotidianamente le nostre vite. Per questo motivo, siamo convinti che l’Europa si cambi in Europa e con persone dalla visione riformista e innovativa. Un territorio come quello di Sabaudia e di tutta la pianura pontina ha un disperato bisogno di essere rappresentato da figure in grado di partecipare attivamente alle decisioni che poi si rifletteranno sui nostri cittadini e imprenditori, di essere liberato dai vecchi schemi della politica che conserva e che non genera. Vogliamo in Europa – continua Mincarelli – persone serie, non controfigure di grandi leader che in questi giorni stanno facendo campagna elettorale su tematiche di scarso rilievo, ottime come veline elettorali, anziché confrontarsi su questioni prioritarie.”

“In un contesto che vede l’Europa sempre più schiacciata dalla polarizzazione Usa-Cina – conclude il coordinatore – sentiamo, come comitato, il dovere di sostenere il candidato Stefanelli e la lista Stati Uniti d’Europa con un programma innovativo fatto di unità, diritti, sostenibilità, cultura, lavoro, solidarietà e libertà. Facciamo appello a tutti i cittadini perché vadano a votare l’8 e il 9 giugno per sentirsi rappresentati e non delegare ad altri il proprio futuro. Ricordiamo che vicino al simbolo è possibile esprimere tre preferenze che per noi sono Stefanelli, Tidei e Renzi”.