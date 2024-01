Elezioni europee 2024, Matteo Adinolfi di nuovo in corsa: “Mi ricandido con la Lega”

“Mi ricandido alle elezioni europee per la Lega. Me lo hanno chiesto Matteo Salvini e Claudio Durigon perché io avevo deciso di smettere con la politica”: parola di Matteo Adinolfi che nel corso di una conferenza stampa al Circolo Cittadino ha ufficializzato la sua ricandidatura per il Parlamento Europeo.

“A 60 anni avevo deciso di smettere sinceramente perché come politico ho vinto tutto da quando nel 1997 sono stato eletto consigliere comunale fino a essere eurodeputato, il massimo che si può fare come attività politica rappresentando la propria nazione in Europa”: è quindi pronto di nuovo a scendere in campo Adinolfi dopo l’elezione del 2019 con 22mila preferenze nel territorio pontino e oltre 32mila nell’intero collegio

Una candidatura - forse l’unica nel partito del Carroccio per la provincia di Latina - voluta dai piani alti della Lega, da Matteo Salvini e da Claudio Durigon. Lo stesso sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oggi era presente alla conferenza insieme anche alla deputata Giovanna Miele, al coordinatore regionale del partito Davide Bordoni, a quello provinciale Massimo Moni, al vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale e al capogruppo comunale sempre nel capoluogo Vincenzo Valletta. La Lega ha fatto infatti quadrato intorno al nome di Matteo Adinolfi voluto da Salvini ma sponsorizzato da tutto il gruppo a livello locale partendo dalla convinzione che il partito “è ora più strutturato e più forte” anche nel territorio pontino.

“Nonostante il Covid e l’indagine giudiziaria che mi ha coinvolto - ha spiegato Adinolfi - dopo l’elezione nel 2019 ho sempre lavorato nelle tantissime commissioni; sono stato riempito di dossier e ho messo il naso un po' ovunque. L’Italia va difesa con le unghie, l’Unione Europea non un gioco. Mi ha chiamato Durigon, poi mi ha chiamato Salvini perché io avevo deciso di smettere per tornare alla mia attività professionale, alla mia famiglia, all’insegnamento e a tutto ciò che mi aveva gratificato prima di intraprendere la vita politica. E così la chiamata alle armi degli amici mi ha fatto cambiare idea. A loro non potevo dire di no, nel rispetto di quanto abbiamo creato nel corso del tempo portando il partito ad affermarsi a macchia d’olio e a eleggere rappresentanti in tutti i livelli della filiera istituzionale. Un percorso in salita che abbiamo affrontato sempre con grinta e determinazione e che, ad oggi, possiamo dire che ha portato i suoi frutti. Al partito, a tutti i suoi dirigenti e militanti, va il mio più sentito ringraziamento per aver voluto in primis rinnovarmi la fiducia e per essere oggi al mio fianco, sostenendo con forza la mia ricandidatura al Parlamento Europeo” ha dato ancora l’eurodeputato pontino ripercorrendo la strada fatta in questi anni dalla Lega anche nel territorio della provincia di Latina.

“Eravamo pochi consiglieri comunali eletti, nel 2019 eravamo in due, oggi abbiamo dei rappresentanti in quasi tutti i Consigli comunali del territorio, siamo al Governo in molte città, abbiamo sottosegretari, abbiamo eletto deputati e senatori. E voglio anche ricordarvi che questa provincia nel 2019 ha eletto il più forte eurodeputato della Lega: su 500mila abitanti abbiamo tirato fuori 22.500 preferenze. Cinque anni fa abbiamo fatto una cosa clamorosa se pensiamo che sono stato messo in lista una settimana prima della presentazione, ora dobbiamo ripeterci e non è una cosa impossibile. L'Europa è una cosa seria e a giugno c’è da spostare il baricentro a destra, basta a tutti i provvedimenti che partono dalla Commissione che nascono da tecnici, euroburocrati che stanno dentro la loro torre dorata che solo il nome o il contenuto spaventano. Ancora oggi spesso si guarda all’Europa come a qualcosa di astratto, eppure negli anni abbiamo visto come le decisioni prese a Bruxelles e Strasburgo non solo sono tangibili, ma incidono enormemente sulla vita di tutti noi, basta pensare a temi come le case green, l’abolizione del gas dagli attuali condizionatori, le auto elettriche, lo stop della produzione di motori diesel/benzina, il nutri-score e le etichette per il vino, la farina di grillo, la carne sintetica e il regolamento per il riuso degli imballaggi. Sono quindi pronto a scendere nuovamente in campo, non solo perché sento su di me la fiducia del mio partito ma anche dei cittadini che hanno fatto tanta pressione affinché io mi ricandidassi. L’obiettivo è importante e ambizioso: confermare le 32mila preferenze ottenute nel 2019 in tutto il collegio elettorale, consolidando il lavoro svolto in questi cinque anni di mandato. Con la struttura creata finora le possibilità di riuscita ci sono. Ma c’è bisogno dell’impegno di tutti, nessuno escluso”.