Europee: la provincia di Latina premia FdI e Forza Italia, tiene il Pd. Ma l’affluenza è da incubo

Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni esultano anche nella provincia pontina. Anche se per i dati definitivi in tutta Italia manca l’ufficialità e lo scrutinio è ancora in corso, in queste elezioni europee il partito della premier conferma la sua leadership nel Paese, e il territorio pontino ne è lo specchio. FdI sfiora il 35% triplicando il dato di cinque anni fa. Cresce anche Forza Italia che supera il 16% e tiene il Partito Democratico (qui i risultati nel dettaglio).

L’affluenza a picco

Ma c’è un dato su tutti su cui riflettere, e i primi a doverlo fare dovrebbero essere i partiti, ed è quello dell’affluenza. Crolla nella provincia di Latina dove non arriva nemmeno al 45%. Questo significa che nel fine settimana dell’8 e del 9 giugno un pontino su due ha deciso di non recarsi alle urne. Tante le ragioni dietro l’astensionismo ma non può essere nascosto il fatto che molti degli elettori - in provincia come anche nel resto del Paese dove comunque l’affluenza sfiora il 50% - non si sentono più rappresentati dai partiti. Non si sentono più rappresentati da questa politica spesso troppo urlata e superficiale, forse poco attenta alle reali necessità dei cittadini. Le percentuali delle principali liste in sfida alle europee sono certo cresciute - ma spesso non il numero delle preferenze -, ma va da sé che con un affluenza al 45% non si può certo dire di essere rappresentanza di una grande fetta dell’elettorato.

La provincia di Latina sceglie Giorgia Meloni

Ma guardando i dati nudi e crudi a livello locale Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 34,8% dei voti e 68.762 preferenze. Cinque anni fa erano state quasi 25mila e la percentuale del 10,5%. Ha premiato la scelta fatta dalla presidente del Consiglio - candidata come capolista in tutte le circoscrizioni - di polarizzare su di sé il voto: ha ottenuto 40.765 preferenze nel territorio pontino, davanti a tutti, non sono nel suo partito. Segno che Fratelli d’Italia è Giorgia Meloni anche se solo nella provincia di Latina sono stati più di 20mila i voti per Nicola Procaccini.

Bene Forza Italia, crolla la Lega

Nel centrodestra pontino festeggia anche Forza Italia che sfiora il 16,5% dei voti con 32.505 preferenze e fa meglio di cinque anni fa quando le preferenze erano state 28mila che l’avevano portato al 12%. Non ha certo di che sorridere invece la Lega che crolla (sono quasi 30 i punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa) ed è il quinto partito nella provincia di Latina. Sono lontani i fasti di quel 39% delle europee del 2019 che avevano premiato la lista di Matteo Salvini con oltre 91mila preferenze nel territorio pontino. Ora le preferenze sono scese a 18mila e il partito si ferma al 9%.

Tiene il Partito Democratico, cresce Allenaza Verdi e Sinistra

Se il Partito Democratico, in termini percentuali, è quello che è più cresciuto nel Paese rispetto alle politiche del 2022 e ha fatto meglio rispetto a cinque anni fa, nella provincia resta stabile. Supera il 15% appena sfiorato alle europee del 2019 ma con qualche preferenza in meno (allora erano state quasi 35mila e oggi sono quasi 30mila). Un lavoro non semplice quello che deve fare il Pd in un territorio storicamente di destra ma che con Elly Schlein sulla scia di quanto sta accadendo nel resto d’Italia può riuscire a crescere ancora. Bene Alleanza Verdi e Sinistra che supera il 5% (alle politiche era abbondantemente sotto al 3%).

Male M5S, Stati Uniti d’Europa e Azione

Altro partito che esce con le ossa rotte da questa tornata elettorale è il Movimento 5 Stelle. Secondo cinque anni fa con oltre 39mila preferenze e quasi il 17%, oggi scende sotto il 10% e dimezza le preferenze. Non arriva neanche al 5% poi la lista Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi trainata dal candidato pontino, il sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli. Supera invece di poco il 2% Azione di Calenda.

Il voto a Latina città

Fratelli d’Italia si conferma primo partito anche a Latina città dove arriva addirittura a sfiorare il 38% con quasi 17mila preferenze (cinque anni fa erano state poco più di 5mila). Dietro il Pd che arriva quasi al 17%. Tiene nel capoluogo la Lega di Matteo Salvini che supera l’11% davanti al Movimento 5 Stelle che non arriva al 10% e a Forza Italia che si ferma all’8,7%.

Le preferenze

Il candidato più votato nella provincia di Latina è stato Nicola Procaccini. Tra i fedelissimi di Giorgia Meloni, con le sue 27mila preferenze è praticamente certo di essere di nuovo eletto al Parlamento europeo. Stesso discorso vale anche per Salvatore De Meo che con 23.448 preferenze nella provincia di Latina all’interno di Forza Italia supera anche Antonio Tajani. Difficile l’elezione per Giovanna Miele, candidata della Lega, ma che nel territorio pontino ottiene comunque un buon risultato: con le sue oltre 7mila preferenze supera anche il generale Roberto Vannacci. Poco più di 2mila invece i voti per Franco Cardinale. Gerardo Stefanelli con le 5.737 preferenze ha trainato la lista Stati Uniti d’Europa ma sembra impossibile la sua elezione. Non arriva a 2mila voti poi Federica Lauretti per il Movimento 5 Stelle, mentre sono 817 quelli per Sergio Ulgiati e 464 quelli per Paola Bernasconi che erano in corsa con la lista Alleanza Verdi e Sinistra.