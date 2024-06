Elezioni europee: vince il centrodestra in provincia, Fratelli d’Italia primo partito. I risultati

Il centrodestra vince anche nella provincia pontina dove il risultato delle elezioni europee ricalca, anche se solo in parte, l’andamento dell’esito al livello nazionale - lo scrutinio è ancora in corso nelle oltre 65mila sezioni in tutto il Paese e vede FdI al 28,8%, Pd al 24% e il M5S sfiorare il 10% -.

Fratelli d’Italia nel territorio pontino è il primo partito con la sorpresa Forza Italia che lo segue e poi il Partito Democratico.

Bassa l’affluenza

Il dato più importante da mettere in evidenza è quello dell’affluenza che nella provincia pontina è stato il più basso di tutto il Lazio: in pratica nelle 513 sezioni a votato meno di un avente diritto su 2. La partecipazione è stata di poco sotto il 45%.

Lo spoglio nelle 513 sezioni allestite in tutto il territorio pontino è terminato solo nella mattinata di oggi, lunedì 10 giugno. Fratelli d’Italia è al 34,8% con 68.672 preferenze con cui doppia Forza Italia (32.505 le preferenze) al 16,48%. Poco sotto il Pd che si attesta al 15% con 29.677 preferenze. Non arriva neanche al 10% il Movimento 5 Stelle che si ferma al 9,54% davanti al 9,14% della Lega.

Più dietro tutti gli altri con la buona performance della lista Alleanza Verdi e Sinistra che nel territorio pontino supera il 5%. Cosa che non riesce alla lista Stati Uniti d’Europa che si ferma al 4,83% e ad Azione che va di poco sopra al 2% (in basso tutti i risultati, fonte Minsietro dell'Interno)