Europee 2024, aperture straordinarie degli uffici per la tessera elettorale: ecco quando

L’8 e il 9 giugno si vota anche a Latina per le elezioni europee. Le urne saranno aperte - per la prima volta - anche di sabato pomeriggio dalle 15 alle 23 e poi domenica dalle 7 alle 23 con i cittadini che sono chiamati a esprimersi per scegliere i membri di quello che sarà il nuovo Parlamento europeo.

Per poter esercitare il proprio diritto al voto, l'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di carta di identità e di tessera elettorale. E proprio per una nuova emissione della tessera elettorale, o per il duplicato a seguito di smarrimento, esaurimento spazi o per deterioramento, il Comune di Latina ha predisposto delle aperture straordinarie dell’ufficio elettorale per richiesta e ritiro tessere elettorali, anche nel fine settimana del voto.

Nello specifico l’ufficio di via Ezio sarà aperto:

- venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18;

- sabato 8 giugno dalle 9 alle 23

- domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.