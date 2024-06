Elezioni Europee, chi entra e chi no. Tutte le preferenze a Latina e nel Lazio

Sono ancora 78 le sezioni da scrutinare per le elezioni europee nella circoscrizione Italia centrale, che comprende oltre al Lazio anche Marche, Toscana e Umbria. Ma già con sufficiente chiarezza è possibile definire un quadro di chi ce l'ha fatta a ottenere un posto al Parlamento europeo e chi no. Innanzitutto la spartizione dei 15 seggi. Partito democratico e Fratelli d'Italia ne ottengono cinque a testa, Alleanza Verdi-Sinistra uno così come Forza Italia-Noi Moderati e Lega, mentre il M5S ne ottiene due.

I risultati dei partiti in provincia di Latina e nel Lazio

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dai partiti, in provincia di Latina FdI si conferma primo partito con il 34,8% dei voti ed è primo anche nel Lazio con il 33,11%. Sul territorio pontino può festeggiare anche Forza Italia che è il secondo partito, con il 16,48% mentre nella regione è il quinto con il 7,38%. Nel centrodestra pontino crolla invece la Lega che si colloca dietro Pd e M5S, raggiungendo iappena il 9,14% rispetto al 39% conquistato alle europee del 2019 e scendendo nel Lazio addirittura al 6,64%. Nel centrosinistra resta stabile il consenso del Pd che si attesta intorno al 15,05% per quanto riguarda i dati del territorio pontino e intorno al 22,75% in tutto il Lazio. Alleanza Verdi e Sinistra, con 10.107 voti, supera il 5% e nella regione schizza all'8,31% grazie al traino della città di Roma. A perdere quota è invece il M5S, passato dal 17% di cinque anni fa al 9,54 in provincia e al 10,52% nel Lazio. E infine le liste Stati uniti d'Europa di Matteo Renzi e Anzione di Calenda raggiungono rispettivamente appena il 4,83% e il 2,09 nei seggi pontini, e restano sotto al 4% nella regione.

I pontini eletti al Parlamento europeo

Due candidati della provincia pontina tornano con certezza a Strasburgo. Si tratta di Nicola Procaccini (FdI), forte delle oltre 111mila preferenze conquistate nel Lazio e quasi 120mila nella circoscrizione, secondo più votato dopo Giorgia Meloni, e Salvatore De Meo (FI), anche lui secondo più votato dopo Antonio Tajani con oltre 40mila preferenze raccolte nella circoscrizione.

Chi è dentro

Oltre ai pontini entrano nel Parlamento europeo, nella III circoscrizione Italia centrale, Marco Squarta, Carlo Ciccioli, Antonella Sberna e Francesco Torselli nelle file di Fratelli d'Italia. Ancora per il centrodestra, se per FI entra De Meo, per la Lega il risultato premia Roberto Vannacci, capolista in tutte le circoscrizioni, votato da 114.400 elettori della circoscrizione e da 50.489 cittadini del Lazio. Per il Pd volano invece in Europa l'ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Camilla Laureti e Marco Tarquinio. Per Alleanza Verdi e Sinistra il seggio è conquistato da Ignazio Marino con oltre 34mila preferenze raccolte nella circoscrizione che superano le 17.200 di Massimiliano Smeriglio. Infine, per il M5S entra Carolina Morace ed è un testa a testa ancora tra Gianluca Ferrara e Dario Tamburrano.

I risultati dei candidati pontini che non entrano al Parlamento europeo

Se il voto consegna una vittoria schiacciante ai due europarlamentari uscenti Procaccini e De Meo, non ce la fa la candidata della Lega Giovanna Miele, attuale deputata, che nel Lazio conquista 8.258 voti ma ottiene un buon risultato in provincia di Latina che supera anche i voti ottenuti da Roberto Vannacci (7.378 contro 5.028). E' fuori anche il collega di partito Franco Cardinale, con poco più di 2mila preferenze conquistate nei seggi pontini. Non conquista il posto in Parlamento neanche Civita Di Russo, candidati nella lista FdI e originaria di Formia. Non volerà in Europa neppure il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno, candidato nella lista Stati Uniti d'Europa, che tuttavia è al primo posto per numero di voti ottenuti in provincia (5.737). La sua candidatura ha fatto schizzare la lista al 30% (superando anche FdI) proprio nel suo comune, Minturno. Infine, per Alleanza Verdi e Sinistra, i candidati Sergio Ulgiati e Paola Bernasconi arrivano rispettivamente a 817 e 464 voti, mentre nel M5S Federica Lauretti resta poco sotto quota 2mila.