Elezioni: il secondo giorno di voto in provincia per europee e amministrative

Secondo giorno di voto per le elezioni europee e le amministrative. Chiusi ieri sera, sono stati riaperti alle 7 di oggi, domenica 9 giugno, i seggi in tutta la provincia pontina. I quasi 460mila elettori del territorio sono chiamati alle urne per eleggere quelli che saranno i membri del prossimo Parlamento europeo, mentre nei sei comuni di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia, si vota anche per scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali. I seggi saranno chiusi alle 23 e poi inizieranno le operazioni di scrutinio per le elezioni europee.

L’affluenza

Nel corso della giornata pubblicheremo qui anche i dati relativi all’affluenza - alle 12, alle 19 e la definitiva delle 23 -. La prima giornata di ieri si è chiusa con appena l'11,61% degli aventi diritto che si è recato alle urne per le europee (sotto la media regionale e nazionale che in entrambi i casi è stata di circa il 14%). Un dato decisamente basso per il territorio pontino ma che non può essere soggetto a confronti con le altre tornate dal momento che per la prima volta si è votato di sabato pomeriggio. Per quanto riguarda le amministrative invece nei sei comuni ha votato in media un elettore su 4.

Elezioni europee: i partiti in corsa nel Centro Italia

I partiti che hanno regolarmente depositato la propria lista nella Circoscrizione Centro alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno sono in totale 12. In ordine alfabetico: Alleanza Verdi-Sinistra, Alternativa Popolare, Azione, Democrazia sovrana popolare, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Libertà, Movimento Cinque Stelle, Pace Terra Dignità, Partito Democratico e Stati Uniti d’Europa.

Elezioni europee: 8 pontini tra i candidati

Si decideranno oggi i 76 eurodeputati che rappresenteranno l’Italia all’interno del prossimo Parlamento europeo, di cui 15 eletti nella Circoscrizione Centro che racchiude Lazio, Marche, Umbria e Toscana. I candidati della provincia di Latina sono 8: per Fratelli d’Italia c’è Nicola Procaccini che aspira a una riconferma come Salvatore De Meo in corsa per Forza Italia. La Lega ha puntato invece su Giovanna Miele e Franco Cardinale, mentre la lista “Stati Uniti d’Europa” sull’attuale sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli. Per il Movimento 5 Stelle è candidata Federica Lauretti e per la lista Alleanza Verdi e Sinistra invece Paola Bernasconi e Sergio Ulgiati.

Elezioni amministrative in 6 comuni della provincia

Si vota oggi anche a Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Si tratta di tutti centri con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti; non ci sarà quindi il secondo turno del ballottaggio e il nome dei primi cittadini si conoscerà già domani. Le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative sono infatti previste per il pomeriggio di lunedì 10 giugno.