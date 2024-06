Elezioni, si vota per europee e amministrative. Seggi aperti in provincia di Latina

Seggi aperti oggi e domani per le elezioni europee e per le amministrative.

Anche i quasi 460mila elettori della provincia di Latina sono chiamati alle urne in questa due giorni dell’8 e del 9 giugno, per scegliere i membri del nuovo Parlamento europeo. Negli stessi due giorni andranno al voto anche i comuni di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Masima, Sermoneta e Spigno Saturnia per le elezioni comunali.

I seggi saranno aperti dalle 15 di oggi e fino alle 23, poi di nuovo domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Nella serata di domani, una volta concluse le operazioni di voto, inizieranno quelle per lo scrutinio delle elezioni europee, solo nel pomeriggio di lunedì 10 giugno ci sarà invece quello per le comunali

L’affluenza

Non appena disponibili pubblicheremo qui anche i dati relativi all’affluenza al voto che in questa prima giornata di voto sarà resa nota solo alle 23, una volta chiusi i seggi.

Elezioni europee: 8 pontini in corsa

Dopo settimane di campagna elettorale si vota per le elezioni europee. I cittadini italiani potranno scegliere 76 europarlamentari di cui 15 nella Circoscrizione Centro, che racchiude Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Sono 8 i candidati della provincia di Latina in corsa. Nicola Procaccini per Fratelli d’Italia e Salvatore De Meo per Forza Italia puntano a una riconferma al Parlamento europeo. Sono due poi i candidati della provincia di Latina per la Lega: Giovanna Miele e Franco Cardinale, mentre è in corsa per la lista “Stati Uniti d’Europa” l’attuale sindaco di Minturno e presidente della Provincia Gerardo Stefanelli. Per il Movimento 5 Stelle è candidata Federica Lauretti e per la lista Alleanza Verdi e Sinistra ci sono Paola Bernasconi e Sergio Ulgiati.

Elezioni europee: i partiti in corsa nel Centro Italia

I partiti che hanno regolarmente depositato la propria lista nella Circoscrizione Centro alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno sono in totale 12. In ordine alfabetico: Alleanza Verdi-Sinistra, Alternativa Popolare, Azione, Democrazia sovrana popolare, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Libertà, Movimento Cinque Stelle, Pace Terra Dignità, Partito Democratico e Stati Uniti d'Europa.

Il voto della sindaca Celentano

Nel pomeriggio di oggi si è recata a avotare la sindaca di Latina, Matilde Celentano. "Esercitate il vostro diritto e ricordate che votare è un dovere civico di ogni cittadino.Buon voto a tutti", ha detto la prima cittadina.

Elezioni amministrative: sei i comuni pontini al voto

Come detto i cittadini di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Masima, Sermoneta e Spigno Saturnia vanno al voto anche per le elezioni amministrative. I cittadini in questa tornata sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a esprimersi per il rinnovo dei Consigli comunali. Tutti e sei sono comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, questo significa che per nessuno è previsto il secondo turno del ballottaggio e il nome dei nuovi primi cittadini sarà noto già nel pomeriggio di lunedì una volta ultimate le operazioni dello scrutinio.