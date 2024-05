Europee, Arianna Meloni a Latina per la chiusura della campagna elettorale di FdI

Si vota l’8 e il 9 giugno per le elezioni europee e anche nella provincia di Latina prosegue la campagna elettorale dei vari partiti che si preparano al voto. Intanto il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, ha annunciato l’arrivo di Arianna Meloni nel capoluogo pontino per la chiusura della campagna elettorale del partito.

“La chiusura di una campagna elettorale è un modo per guardarsi negli occhi e sentirsi fieri dei risultati raggiunti, dopo settimane di attività incessanti. Per Fratelli d’Italia è un modo anche per riunire la sempre più numerosa comunità di militanti, dirigenti di partito e amministratori. Un momento di confronto e conviviali - ha detto Calandrini -, consci che non è con la campagna elettorale che si registra il consenso ma attraverso un lavoro quotidiano, a favore del territorio. Una caratteristica che è imprescindibile per chiunque decida di far parte di Fratelli d’Italia.

Questa volta la chiusura, nel capoluogo, della campagna elettorale del nostro candidato Nicola Procaccini, ha però un sapore nuovo. Percepiamo di avere la possibilità, per la prima volta nella storia, di cambiare gli equilibri nel Parlamento Europeo. Si tratta di una grande responsabilità, essendo il primo partito in Italia, ed è per questo che abbiamo lavorato al massimo delle nostre capacità anche in queste settimane di campagna elettorale, dove ognuno di noi, dal primo dirigente all’ultimo militante, ha fatto campagna elettorale come se fosse stato lui stesso candidato".

L’appuntamento con la festa di Fratelli d’Italia è dunque fissato per lunedì 3 giugno alle 19 al 24mila baci. Sarà presente anche Arianna Meloni, responsabile nazionale del dipartimento adesioni e della segreteria politica di FdI, nonché sorella della premier Giorgia Meloni.

“Avere qui a Latina Arianna, per la prima volta nella veste di responsabile della segreteria politica, è per noi motivo di grande orgoglio – conclude Calandrini – è un riconoscimento senza pari per Nicola Procaccini ma per tutta la comunità pontina di patrioti che mi onoro di coordinare. E’ il segno inequivocabile di un partito nazionale che è attento ai territori e che intende premiare, con la presenza fisica, un gruppo di lavoro che ha portato risultati eccezionali, sotto il punto di vista dei tesseramenti e dei risultati registrati a livello elettorale”