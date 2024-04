Fratelli d’Italia, Calandrini: “Con Giorgia Meloni per portare in Europa il modello Italia”

Si è conclusa la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara nel corso della quale la leader Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. La presidente del Consiglio ha comunicato, con poche sorprese, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni, anche della dell’Italia Centrale. "Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un bivio che non consente di tirarsi indietro, tutti devono fare la propria parte e io intendo fare la mia. Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo", ha detto la premier nel corso della kermesse. Alle elezioni europee potranno votranno votarla, quindi, i cittadini aventi diritto di Lazio, Umbria, Toscana e Marche

“Sono stati tre giorni intensi e bellissimi quelli appena trascorsi a Pescara - ha commentato il senatore e coordinatore provinciale d FdI, Nicola Calandrini -. Giorni passati in compagnia anche di tantissimi patrioti provenienti dalla provincia di Latina, tra dirigenti amministratori e semplici militanti. La comunità di patrioti si è riunita, animando confronti che hanno tracciato il prosieguo di una rotta che parte da lontano, con radici solide. Le stesse radici che hanno permesso a Fratelli d’Italia di insediarsi alla guida della nazione in una luna di miele con gli Italiani che, a dispetto di quanto paventato dalla sinistra dopo le elezioni politiche del 2022, dura ancora oggi e non accenna a finire”.

“Ora il prossimo obiettivo sono le elezioni europee. Avremo a guidarci, come sempre, il nostro leader Giorgia Meloni. Ma a remare verso la stessa direzione saremo come sempre tutti, donne e uomini di partito: dirigenti, eletti, semplici militanti. Abbiamo un obiettivo ambizioso e allo stesso tempo raggiungibile: portare in Europa il modello Italia. Un modello che si basa su duro lavoro, concretezza, volontà di dare risposte coerenti e non con fini elettoralistici. Un modello che guarda al bene dei cittadini e che mira a uno sviluppo che tuteli la natura, certo, ma anche il benessere sociale ed economico degli europei e delle aziende strategiche per i nostri Stati.

Anche in provincia di Latina- conclude il coordinatore Calandrini - siamo mobilitati ormai da settimane per fare quadrato attorno al nostro candidato Nicola Procaccini ma siamo anche consci che la maggior parte del consenso non ci arriva dalla campagna elettorale ma dai risultati concreti che stiamo inanellando, nonostante le numerose difficoltà dovute al contesto geopolitico internazionale, sia a livello locale che nazionale”.