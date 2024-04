Passo indietro dell'eurodeputato uscente Adinolfi, candidati con la Lega Miele e Cardinale

A sorpresa non ci sarà Matteo Adinolfi a correre di nuovo alle elezioni europee con la Lega. L'eurodeputato uscente lo ha annunciato ieri sera in un incontro che era stato organizzato al ristorante La Prateria, alla presenza del leader del partito Matteo Salvini e di Claudio Durigon. Adinolfi dunque fa un passo indietro e nella lista della Lega annunciano la candidatura la deputata pontina Giovanna Miele e il consigliere di Fondi Franco Cardinale.

"Dopo cinque anni di impegno in Europa - ha spiegato l'europarlamentare uscente - ho chiesto a Matteo Salvini e Claudio Durigon di poter fare un passo indietro per dedicarmi alla famiglia e al lavoro. È stata una scelta sofferta e ampiamente ponderata, ma che oggi ho ritenuto necessaria. La mia attività politica continua dedicando maggiore attenzione al territorio e a pieno sostegno della Lega, partito che ho contribuito a fondare in provincia e al quale va tutta la mia riconoscenza per la stima e il sostegno ricevuti in questi anni di militanza, prima in Consiglio comunale a Latina e successivamente al Parlamento europeo. Non mi candido personalmente alle prossime europee - ha aggiunto Adinolfi - ma sarò sul campo per supportare la campagna elettorale del partito, accanto agli amici della Lega e in supporto dei nostri candidati. L’obiettivo resta lo stesso: assicurare all’Europa un governo di destra, riconoscente della sovranità nazionale, in grado di garantire sviluppo economico, sostenibilità ambientale e progresso civile senza intaccare l’economia, l’occupazione e la serenità delle famiglie italiane”.

"Una serata di bella politica, di prospettive, di ricordi, aspettative e percorsi fatti e da fare - commenta poi Miele dal suo profilo social - Ringrazio Matteo Adinolfi per il lavoro svolto e comunico la mia candidatura e quella di Franco Cardinale alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno".