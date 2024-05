Elezioni europee, presentati a Terracina i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra

Sono stati presentati a Terracina i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla sezione locale di Europa Verde con i co-portavoce Gabriele Subiaco, consigliere comunale, e Patrizia Pagliaroli.

All’iniziativa all’Open Art Cafè hanno partecipato Massimiliano Smeriglio, europarlamentare uscente e coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo, deputato al parlamento italiano per due legislature e vice presidente della Regione Lazio, da sempre impegnato sul fronte pacifista, ecologista e dei diritti dei più deboli; Paola Bernasconi, storica e docente, ambientalista e membro dell’esecutivo regionale del Lazio, impegnata sul benessere umano e degli animali e sulla qualità della vita e della alimentazione corretta; e Luca Boccoli, uno dei più giovani candidati al parlamento europeo, co-portavoce dei Giovani europeisti verdi, da sempre impegnato sul fronte della crisi climatica e della transizione ecologica con un passato nell’allora nascente movimento dei Fridays for Future e impegnato sui diritti e le politiche giovanili.

"In questi anni da parlamentare europeo, in plenaria e nelle commissioni, mi sono sempre impegnato per tenere la barra dritta su temi fondamentali come la pace, il disarmo, l’agricoltura biologica, la revisione degli accordi di Dublino, il rafforzamento dell'accoglienza, gli incentivi al mondo della conoscenza e delle produzioni culturali. Qui a Terracina ho trovato un luogo dell’alternativa per un’altra Italia e un’altra Europa possibile. Il mio sostegno va al gruppo di Europa Verde Terracina e ai suoi programmi, che spero possano fare la differenza in città, a partire dai punti di forza mostrati dal consigliere di AVS-Europa Verde Gabriele Subiaco nelle sue molteplici battaglie sulla legalità, il rispetto dell'ambiente e degli animali e i beni comuni e demaniali - ha detto Smeriglio -. Se verrò confermato per la seconda volta al Parlamento europeo mi impegnerò al fianco del consigliere Subiaco, come già sta facendo il nostro consigliere regionale Claudio Marotta, affinché questo territorio torni ad essere centrale per le politiche culturali e ambientali".

"Il territorio di Terracina è ricco di storia e di bellezze naturali che devono essere valorizzate e preservate. Mi impegno con la mia candidatura alla tutela del cibo e della salute umana e al benessere animale. Le elezioni europee sono uno strumento di partecipazione democratica importante, con il sistema proporzionale si possono scegliere i propri rappresentanti indicando fino a tre preferenze, faccio quindi un appello alla partecipazione al voto dell’8 -9 giugno perché l’Unione Europea non è un’istituzione distante ma è il luogo dove si può costruire il percorso che vogliamo scegliere - ha aggiunto Paola Bernasconi -. La nostra idea è che si punti al benessere delle persone, attraverso un’alimentazione sana, un sistema di produzione rispettoso dell’ambiente ma soprattutto delle persone, che pensi alle future generazioni e che difenda il lavoro, i diritti, che adotti ogni strumento diplomatico per promuovere pace, l’inclusione e l’accoglienza, quei valori che sono alla base della nostra cultura ed identità”.

In conclusione è poi intervenuto Luca Boccoli: "La destra ci definisce pseudo ambientalisti e contro la gente, ma la verità è che ci opponiamo a un sistema economico che sta devastando il pianeta e minando la salute umana - ha detto -. Voglio dirlo qui. A casa di Nicola Procaccini. Lui e questo governo sostengono un modello basato esclusivamente sulla logica del profitto sopra tutto e sopra tutti. Per loro ambiente e salute non esistono. Noi siamo per la gente e vogliamo un'Europa federalista, inclusiva, giusta e sostenibile che tuteli non solo l’ambiente ma anche le persone e gli animali".