Elezioni a Latina, domenica 4 settembre si vota nelle 22 sezioni. Il decreto del prefetto

Si vota domenica 4 settembre nelle 22 sezioni a Latina il cui esito del primo turno delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre è stato annullato dalla sentenza del Tar dello scorso 8 luglio. La data è stata fissata con un decreto firmato dal prefetto Maurizio Falco, ma resta ancora il punto interrogativo della decisione del Consiglio di Stato a cui ha fatto ricorso il sindaco decaduto Damiano Coletta e che sarà discusso il prossimo 26 luglio.

Con il suo pronunciamento il Tribunale Amministrativo Regione ha infatti annullato l’esito del voto in 22 delle 116 sezioni, disponendo anche il ritorno alle urne, e la proclamazione degli eletti delle comunali dell’autunno scorso.

“Sono stati convocati per domenica 4 settembre i comizi per la ripetizione delle operazioni elettorali in 22 sezioni elettorali di codesto Comune - si legge nel decreto della Prefettura -. Si rammenta che giovedì 21 luglio, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, dovrà essere affisso il manifesto, da stampare a cura di codesto Comune, che darà avviso della data e dei luoghi di riunione del corpo elettorale”.

Le sezioni in cui si torna alle urne per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale a Latina sono la 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 (qui tutti i dettagli su chi deve tornare a votare). Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 4 settembre con i seggi che saranno aperti dalle 7 alle 23. Le liste dei candidati saranno quelle ammesse alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con 9 aspiranti sindaci e 21 liste in corsa (qui tutti i candidati sindaco e le liste). Alla votazione saranno ammessi gli elettori iscritti nelle 22 sezioni elettorali ad esclusione di coloro i quali, in occasione delle elezioni del 3 e 4 ottobre, risultavano iscritti in altre sezioni elettorali.