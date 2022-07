Elezioni a Latina, voto annullato in 22 sezioni: Coletta presenterà ricorso al Consiglio di Stato

Damiano Coletta presenterà il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar di ieri che ha annullato il voto del primo turno delle elezioni del 3 e 4 ottobre in 22 sezioni e lo ha fatto decadere da sindaco insieme al Consiglio comunale. La notizia è di queste ore.

Dopo essersi preso un po' di tempo per riflettere, e per consultarsi con i legali, Coletta ha deciso sciogliendo la riserva e, secondo quanto si apprende, depositerà il ricorso al Consiglio di Stato nei primissimi giorni della prossima settimana chiedendo la sospensione cautelare della sentenza.

Sentenza del Tribunale amministrativo regionale che è arrivata nel pomeriggio di ieri con cui è stato accolto il ricorso che alcuni aspiranti consiglieri comunali di Latina nel Cuore avevano presentato all’indomani delle elezioni amministrative dell’autunno scorso e con cui è stato annullato il voto del primo turno in 22 delle 116 sezioni e disposto il ritorno alle urne in quelle stesse 22 sezioni, determinando anche la decadenza del sindaco Coletta e del Consiglio comunale.

“Un pronunciamento che non mi aspettavo ma ero comunque pronto a qualunque evenienza” aveva detto ieri Coletta in conferenza anticipando di valutare l'ipotesi del ricorso. “Rispetto la sentenza dl Tar e il ricorso al Consiglio di Stato è legato soprattutto alla volontà di riaffermare un principio di trasparenza - aveva spiegato ai cronisti -. L’onestà dell’attività politica e amministrativa non può essere messa in dubbio”.