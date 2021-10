Elezioni comunali a Latina, Nicoletta Zuliani: "Nessun indirizzo di voto ai nostri elettori"

Uscita dal Partito democratico ha deciso di correre da sola come candidata sindaco di Latina con il partito Azione di Carlo Calenda. Ora Nicoletta Zuliani, con appena il 3% di consensi e il 2,88% di voti alla sua lista tenta un'analisi del voto e al contempo si pronuncia con chiarezza sul voto del ballottaggio, annunciando che, tra Zaccheo e Coletta e dunque tra centrodestra e centrosinistra, non fornirà indicazioni di voto ai suoi elettori.

"Ci siamo presentati come una alternativa ai poli opposti - commenta Zuliani - Abbiamo seguito una linea politica scevra delle chiusure derivanti da un rigido posizionamento ideologico: quella di un civismo trasparente e solidale, rivolto verso un orizzonte di competenza e di concreta progettualità. Allo stato attuale, la cittadinanza ha scelto chiaramente la sua rappresentanza in Consiglio comunale, al punto che Vincenzo Zaccheo possiede la maggioranza con il 53% dei voti di lista; questo è un dato oggettivo, una realtà che ha un peso specifico e della quale è opportuno - oltreché saggio - prendere atto".

"Noi non intendiamo fornire alcun indirizzo di voto agli elettori - aggiunge - Ci importa continuare a lavorare in nome della fiducia che Latina ci ha dimostrato in questo primo confronto alle urne e per la città che, nella nostra idea di futuro, ha un profilo ancora tutto da delineare. Il presupposto per realizzare quella visione, che dovrebbe essere condivisa, è un tessuto governativo e cittadino pacificato, perché più che di schieramenti il capoluogo del centenario ha sete di coesione. E noi puntiamo a rigenerarla, a coltivarla, portando avanti la nostra Azione".