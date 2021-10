Elezioni, Zaccheo: "La coalizione di centrodestra ha la maggioranza in Consiglio comunale"

Comincia con il ringraziare tutti i sostenitori, i candidati delle liste e i volontari della campagna elettorale, Vincenzo Zaccheo, che con il 48,46% dei consensi ha di fatto sfiorato una vittoria al primo turno con l'uscente Damiano Coletta. Poi, punta dritto verso la vittoria: "La coalizione moderata di centrodestra - commenta il candidato in una nota - ha conquistato la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale. Utilizzeremo questa manciata di giorni che ci separano dal ballottaggio per spiegare alla città cosa faremo con il patrimonio di consenso assegnatoci: dalla gestione delle risorse del Pnrr al Bonus 110% fino alla ripartenza della macchina amministrativa".

"Latina - commenta ancora - non può permettersi che, a fronte di queste priorità,ci sia una differenza fra il sindaco eletto e la maggioranza in Consiglio comunale. Ciò significherebbe consegnare la città nelle mani di un commissario prefettizio nel giro di un anno.I nostri concittadini invece ci chiedono di governare. La coalizione è più che mai unita attorno ad un programma di governo, oggi mandato elettorale della maggioranza degli elettori".

"Noi non cadremo in provocazioni - aggiunge - né ci lasceremo intimidire dai veleni che qualcuno continuerà a spargere in questi giorni. E’ per questo che, raccogliendo un suggerimento dei leader della coalizione, do la piena disponibilità a svolgere un confronto istituzionale con il sindaco uscente negli studi della Rai, televisione di Stato. Utilizzeremo il poco tempo a disposizione per ascoltare le persone, visitare i quartieri, spiegare ai cittadini la nostra idea di politica, fatta di idee e passione. Insisteremo sull’Università nel nucleo di fondazione e su una idea di turismo che non può non prevedere un ripensamento complessivo della Marina attraverso la realizzazione del porto di Foceverde".