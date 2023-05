Elezioni amministrative 2023 a Latina: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

Torna al voto dopo 8 mesi di commissariamento Latina. Un’elezione amministrativa importante che vede contrapposti solo due candidati sindaco, Matilde Celentano per il centrodestra e Damiano Coletta espressione della coalizione progressista.

I 106.603 elettori sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino e per rinnovare il Consiglio comunale a poco più di un anno e mezzo dalle ultime elezioni del 2021. Come detto sono due i candidati sindaco e sono invece 9 le liste in corsa.

Non appena disponibili pubblicheremo qui tutti i risultati.