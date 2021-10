Elezioni, Zaccheo al 48,46%: Latina andrà al ballottaggio

La partita è aperta tra il candidato del centrodestra e l'uscente Damiano Coletta che ha ottenuto il 35% dei voti. Non supera il 5% Annalisa Muzio

Dopo un lunghissimo scrutinio che si è protratto per l'intera nottata sono ormai opraticamente ufficiali, alle 7,30 di oggi, martedì 5 ottobre, i dati del comune di Latina anche se mancano ancora due sezioni. Il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo che contava di vincere al primo turno sfiderà invece il sindaco uscente uscente Damiano Coletta al ballottaggio.

Una sfida giocata all'ultimo voto, che ha sempre portato una maggioranza nettissima a Vincenzo Zaccheo, sostenuto da ben sette liste (Fratelli d'Italia, Lega, Latina nel cuore, Forza Italia, Udc, Vola Latina e Cambiamo). In alcuni momenti è arrivato al 52%, dato che lo avrebbe fatto vincere al primo turno, ma poi si è attestato sul 48,45%. Damiano Coletta, alla guida di quattro liste (Pd, Lbc, Riguarda Latina, Per Latina 2032) si è fermato invece al 35,48%. Segue a grande distanza Annalisa Muzio al 5,09% e poi tutti gli altri candidati che non hanno superato la soglia: Antonio Bottoni, Gianluca Bono, Nicoletta Zuliani, Sergio Sciaudone, Andrea Ambrosetti e Tonino Mancino.